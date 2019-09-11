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Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55.

Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ana dava dosyasından ayrılan eski askeri personel tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, TSK'den ihraç edilen eski yüzbaşı sanık A.Ş. taraf avukatı ve hazine avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, duruşmada, dosyaya yeni gelen belge olmadığını bildirdi.

22 Mayıs tarihli duruşmada tefrik kararıyla birlikte sanık A.Ş. hakkında görevli memura mukavemet suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Yeltepe, müzekkere cevabının beklendiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı da sanığın mevcut halinin devamını ve suç duyurusu cevabının beklenmesini talep etti.

Sanık A.Ş. ise savunmasında suç işlemediğini belirtti.

Duruşma, 15 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Cumhuriyet savcısı sanık A.Ş. hakkında önceki celsede, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları, hükümle birlikte tutuklanmalarını, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatlerini talep etmişti.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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