Kırklareli'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince Büyükkarıştıran beldesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.E yönetimindeki kamyonette yapılan aramada Filistin ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalanmış, araçta bir şişme bot ele geçirilmişti.