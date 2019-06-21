Kırklareli'deki göçmenler ülkelerine gönderildi
1 saat önce
KIRKLARELİ Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm göçmenlerin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:22 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ Valiliği, Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm göçmenlerin ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Kırklareli
Valiliği'nden göçmenlerle ilgili yapılan açıklamada, "Iğdır
Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
Kırklareli Valiliği, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde 637 göçmenin bulunduğunu ve bunların 215'nin gönderildiğini bildirmişti.
- Kırklareli
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