Kırklareli'deki mahallede, koronavirüs karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kırklareli'deki mahallede, koronavirüs karantinası kaldırıldı

KIRKLARELİ Valiliği, Vize ilçesinde koronavirüs vakaları görülmeleri üzerine 11 Haziran günü karantinaya alınan Namıl Kemal Mahallesi'ndeki karantinanın kaldırıldığını açıkladı.

KIRKLARELİ Valiliği, Vize ilçesinde koronavirüs vakaları görülmeleri üzerine 11 Haziran günü karantinaya alınan Namıl Kemal Mahallesi'ndeki karantinanın kaldırıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantina süresi 24 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle sona ermiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi 11.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, 14 günlük karantina sürecinde sağlık tedbirlerine uyulduğunun saptanması ve vaka artış hızının gözlenmemesi üzerine 24.06.2020 tarihinden itibaren karantina kararının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verildi" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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