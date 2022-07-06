Son dakika haberi! KIRKLARELİ'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 YAŞINDAKİ BERAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! KIRKLARELİ'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 YAŞINDAKİ BERAT, TOPRAĞA VERİLDİ

06.07.2022 15:10

Edinilen son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 6 kişiden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, Edirne'de toprağa verildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 6 kişiden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, Edirne'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında TEM otoyolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Edirne'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner'in kullandığı 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp, şarampole devrildi. Kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Berat Çiftçi için Edirne'de, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Akmescid Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Berat Çiftçi'nin ailesi ve akrabaları katıldı. Cenazede baba Mahir Çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Berat, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KIRKLARELİ'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 YAŞINDAKİ BERAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:08 Ünlü sanat eserlerinin görünmeyen yüzü! Büyük sır ışıkla gün yüzüne çıkarıldı
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! KIRKLARELİ'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 YAŞINDAKİ BERAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement