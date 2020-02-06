Kırklareli'den depremzedelere bir tır yardım gönderildi - Son Dakika
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Kırklareli'den depremzedelere bir tır yardım gönderildi

6 saat önce

Kırklareli Valiliği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Kırklareli'den depremzedelere bir tır yardım gönderildi, System.String[]

Kırklareli Valiliği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünde toplanan battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, hijyen malzemesi ve giysilerden oluşan yardımlar tıra yüklendi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dua okumasının ardından kurban kesildi.

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem ile Van'da meydana gelen çığda ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yardım toplama ve dağıtımı gibi organizasyonların artık daha planlı yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık eski depremlerdeki gibi düzensizlik yaşamıyor. Çok ciddi bir sistematik altyapı kuruldu. Topladığımız yardımları İstanbul'a gönderiyoruz. Oradaki planlama ile Elazığ ve Malatya'ya gidecek. Emeği geçen herkese, katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz son dönemde deprem ve çığ başta olmak üzere doğal afetlerle karşılaşıyor. Ülkemizdeki bu felaketlerin yaşanmaması için, Allah'tan af dilemek, yakarışta bulunmak için kurban keserek dua etmek, niyazda bulunmak istiyoruz. İlimizi, ülkemizi bu tür musibetlerden yüce Allah korusun."

Konuşmaların ardından, yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.

Kırklareli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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