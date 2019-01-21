Kırklareli'den Kısa Kısa

Kırklareli haftayı yağışlı geçirecek.

Kırklareli haftayı yağışlı geçirecek.





Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren haftanın yağışlı geçmesi ön görülüyor.





Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kente sıcaklığın yarından itibaren 2 derece düşmesi bekleniyor.





Yağışların 28 Ocak Pazartesi gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor.



Avcılar denetlendi



Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.





Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada avcıların belgelerini kontrol etti.





Denetimlerde 42 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlamadı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.



Yerel seçime doğru



MHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bir restoranda düzenlenen programa MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan da katıldı.





Bulut, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerine çok iyi hazırlandıklarını söyledi.





Kırklareli'nden aldığı umut ve gücü yine bu topraklar için kullanmak üzere aday olduğunu ifade eden Bulut, "Farklı seslerle bir olup aynı dileği haykırıyor, farklı zihinlerle tek yürek aynı fikre odaklanıyoruz. Geleneğin ve tarihin güzelleştirdiği şehrimizde modern bir geleceğin inşası için çok iyi tanıdığımız bu çeşitlilik yolumuza ışık tutuyor. Biliyoruz ki hayalini kurduğumuz Kırklareli'ni görmek için sağa sola değil, önümüze bakmalıyız." diye konuştu.





Bulut, ayrıca yapmayı planladığı projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı