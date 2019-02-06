Son Dakika Haberleri: Kırklareli'den Kısa Kısa

Kırklareli'den Kısa Kısa

37 dakika önce

Lüleburgaz Kent Konseyi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Emek Pazarı" kuruldu.

Kırklareli'den Kısa Kısa, System.String[]
Lüleburgaz Kent Konseyi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Emek Pazarı" kuruldu.


Kadınlar, hazırladıkları el işi aksesuarları, giyim, hediyelik eşya gibi ürünlerini Kongre Meydanı'nda sergileyip satışa çıkardı.


Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam ve Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları "Emek Pazarı"na davet etti.


Pazarda el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığını belirten Akbulut, alınan hediyelerin fiyatından ziyade el emeği olmasının olmasından çok daha değerli olduğunu ifade etti.


Akbulut, pazarın 14 Şubat akşamına kadar açık kalacağını bildirdi.


Yangınlara karşı afişle uyarı


Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kablo yangınlarına karşı vatandaşlara afişle uyarıda bulunuyor.


Kentin farklı noktalarında bulunan panolara asılan afişlerde, "Çoklu priz ve benzeri ürünlerde fazla enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmayınız" uyarısı bulunuyor.


İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.


Çoklu priz kullanılmasının sakıncalı olduğunu aktaran Akgöl, yüksek enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmamaları gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: AA

14 Şubat, Lüleburgaz, Kent Konseyi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]