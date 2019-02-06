Kırklareli'den Kısa Kısa

Lüleburgaz Kent Konseyi
tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü
dolayısıyla "Emek Pazarı" kuruldu.
Kadınlar, hazırladıkları el işi aksesuarları, giyim, hediyelik eşya gibi ürünlerini Kongre Meydanı'nda sergileyip satışa çıkardı.
Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam ve Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları "Emek Pazarı"na davet etti.
Pazarda el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığını belirten Akbulut, alınan hediyelerin fiyatından ziyade el emeği olmasının olmasından çok daha değerli olduğunu ifade etti.
Akbulut, pazarın 14 Şubat akşamına kadar açık kalacağını bildirdi.
Yangınlara karşı afişle uyarı
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, kablo yangınlarına karşı vatandaşlara afişle uyarıda bulunuyor.
Kentin farklı noktalarında bulunan panolara asılan afişlerde, "Çoklu priz ve benzeri ürünlerde fazla enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmayınız" uyarısı bulunuyor.
İtfaiye Müdürü Ceyhun
Akgöl, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.
Çoklu priz kullanılmasının sakıncalı olduğunu aktaran Akgöl, yüksek enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmamaları gerektiğini kaydetti.