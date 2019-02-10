Kırklareli'den Kısa Kısa

Lüleburgaz
'da bir yılda 41 bin 975 ton çöp toplandı.
Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını en iyi şekilde yürüttüğünü söyledi.
Ekiplerin, günde 3 kez çöp toplama seferine çıktığını ifade eden Şen, günde ortalama 115 ton çöp toplandığını belirtti.
Toplanan çöplerin sıkıştırılarak Kırklareli
'ndeki vahşi depolama bölgesinde bulunan tesise gönderildiğini aktaran Şen, tesise 2018 yılında 41 bin 975 ton çöpün ulaştırıldığını kaydetti.
"Bütçesini Bilen Kadınlar Projesi"
Lüleburgaz'da "Bütçesini Bilen Kadınlar Projesi" sürüyor.
Lüleburgaz Belediyesi ile Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği (FODER) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında finansal okur yazarlık eğitimi verilecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde 16 Şubat Cumartesi günü başlayacağı bildirildi.
Proje sorumlusu Öznur Divrik ve eğitmen Raşit Şişman tarafından ücretsiz verilecek eğitime, 30 kişinin katılabileceği belirtildi.