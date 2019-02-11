Kırklareli'den Kısa Kısa

Demirköy
ilçesinde sebze fiyatlarına yönelik denetim yapıldı. Kırklareli
Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçedeki marketlerde ve halk pazarında denetimde bulundu.
Belediye Başkanı Muhlis Yavuz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarında artış yapıldığını söyledi.
Denetimlerde ekiplerin sebzelerin geliş ve satış fiyatlarının incelediğini ifade eden Yavuz, yapılan zamlarla ilgili kar marjlarının ekipler tarafından hesaplandığını belirtti.
Yasal olmayan hiçbir duruma göz yummadıklarını aktaran Yavuz, denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceğini kaydetti.
- Çöplük sahası rehabilite edilecek Lüleburgaz
Belediyesi'nin vahşi çöp depolama sahası rehabilite edilecek.
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya
Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 200 bin metrekarelik vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilmesi için proje hazırladıklarını söyledi.
Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiklerini ifade eden Atay, projenin onaylanması halinde alanın ağaçlandırılacağını söyledi.
Proje kapsamında öncelikle alandaki metan gazı tahliyesinin yapılacağını aktaran Atay, tahliye için metan gazı bacaları inşa edileceğini bildirdi.
Vahşi depolama sahasının ilçede yaşanabilir bir alan haline dönüştürüleceğini dile getiren Atay, "Artık çöp dökme olayı kapatılıyor. Projeye onay geldikten sonra 200 bin metrekarelik alana gaz bacaları inşa edilip, üstü belli bir seviyeye kadar toprakla örtülecek. Alana ağaçlar dikilerek peyzajı yapılacak. Rehabilite edilecek alanda uygun olan yerlere yürüyüş, bisiklet yolları ve basketbol
sahaları inşa etmek istiyoruz."