Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde bir konteyner de 102 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Demirköy Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Beğendik
köyünde R.K'ya ait konteyner de arama yaptı.
Aramada, çeşitli malzemelerin içlerine gizlenmiş halde, 102 kapsül cinsel uyarıcı hap bulundu.
R.K, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 400 litre şıra ve bir miktar içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koruköy köyünde Ş.Ç'nin bağevi ile evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekipler şüphelinin bağevi ile köydeki evinde yaptığı aramada, 300 litre kayısı şırası, 100 litre erik şırası, el yapımı 3 litre içki ile içki imalat düzeneği ele geçirilirken, kaçak içkiler imha edildi.
Şüpheli Ş.Ç hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.