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Kırklareli'den kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir konteyner de 102 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir konteyner de 102 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Demirköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beğendik köyünde R.K'ya ait konteyner de arama yaptı.
Aramada, çeşitli malzemelerin içlerine gizlenmiş halde, 102 kapsül cinsel uyarıcı hap bulundu.
R.K, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 400 litre şıra ve bir miktar içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koruköy köyünde Ş.Ç'nin bağevi ile evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin bağevi ile köydeki evinde yaptığı aramada, 300 litre kayısı şırası, 100 litre erik şırası, el yapımı 3 litre içki ile içki imalat düzeneği ele geçirilirken, kaçak içkiler imha edildi.

Şüpheli Ş.Ç hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Jandarma, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:18 Kaynak: AA
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