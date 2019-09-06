Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, değerler eğitimi kayıtlarının başladığını bildirdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, il genelinde 70'i aşkın mekanda değerler eğitimi verileceğini söyledi.

Değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Demirtaş, bu yıl ki eğitimlere 5 bin üzerinde öğrencinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Balıkçılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İğneadalı balıkçılara Deniz Çöpleri İl Eylem Planı hakkında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, balıkçılar bilgilendirildi.

Denizlerin kirletilmemesi için gerekli tüm çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Özel, "Deniz çöplerinin deniz çevresine zararını engelleyecek veya azaltacak şekilde deniz ve kıyılarımızın etkin bir biçimde korunmasını, gelecek nesillere en sağlıklı şekilde emanet edilebilmesini, aşırı ve bilinçsiz tüketimin azaltılmasını sağlayacak yeni önlemlerin planlanması ve su ürünlerinde sürdürülebilirliğin korunması amacıyla farklı disiplinleri bir araya getiren toplantılar düzenlenmeye devam edilecektir." dedi.