Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Babaeski ilçesinde çiftçiler hububat üretim teknikleri hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Babaeski ilçesinde çiftçiler hububat üretim teknikleri hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düğüncülü köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen eğitime 46 çiftçi katıldı.

Ziraat yüksek mühendisi Eyüp Öndin, ziraat mühendisi Mehmet Gümüş ve veteriner sağlık teknikeri Hüseyin Fidan, eğitimde, toprak ve sularda nitrat kirliliği, münavebe uygulama usul ve esasları, topraklardan numune alma, baklagiller ve yem bitkileri üretiminin artırılması, TARSİM uygulamaları ve hayvancılık destekleri konularında bilgiler verdi.

Ekip çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yaşanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji nakil hattı bakım çalışmaları dolayısıyla kent merkezine bağlı Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köylerine 16 Ocak Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada bulunup bankada saklanan ve on binlerce dolar teklifin yağdığı "gök taşı" müzede sergilenecek
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]