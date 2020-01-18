Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, oda üyelerine ürün künyeleri hakkında uyarıda bulundu.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, oda üyelerine ürün künyeleri hakkında uyarıda bulundu.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, künyesi bulunmayan sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkışına izin verilmemesi, sebze ve meyvelerin perakende satışının yapıldığı pazar yerleri, market, bakkal ve manavlarda ürün künyelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, künye bulundurulmaması durumunda idari para cezasının uygulanması konusunda belediyelere yetki verildiğini bildirdi.

Ürün künyeleri konusuna tüm üyelerinin duyarlı olması gerektiğini belirten Koç, aykırı hareket edenler hakkında 11 bin 735 lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Şiir dinletisi düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesi ile Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği işbirliği ile şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Murat Gerenli de şiir okudu.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte 30 şiir seslendirildi.

Abdullah Koç, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu
Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]