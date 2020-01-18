Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, oda üyelerine ürün künyeleri hakkında uyarıda bulundu.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, künyesi bulunmayan sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkışına izin verilmemesi, sebze ve meyvelerin perakende satışının yapıldığı pazar yerleri, market, bakkal ve manavlarda ürün künyelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, künye bulundurulmaması durumunda idari para cezasının uygulanması konusunda belediyelere yetki verildiğini bildirdi.

Ürün künyeleri konusuna tüm üyelerinin duyarlı olması gerektiğini belirten Koç, aykırı hareket edenler hakkında 11 bin 735 lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Şiir dinletisi düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesi ile Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği işbirliği ile şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Murat Gerenli de şiir okudu.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte 30 şiir seslendirildi.