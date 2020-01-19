Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, çocuklara yönelik "Sirk Trockya" etkinliği düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sihirbaz, palyaço ve animasyon gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin mutlu insanlar kenti olduğunu belirtti.

Çocuklara karne hediyesi olarak etkinliklerin yapıldığını aktaran Kesimoğlu, çocukların yarı yıl tatillerini eğlenerek geçirmelerini istediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'de 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere, İslambeyli, Akören, Çayırdere, Hacıfaklı ve Evciler köylerine 20 Ocak Pazartesi günü bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 10.00-16.00 saatleri arasında 6 saat süreyle yapılacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kent Konseyi Başkanı Çakır'dan ziyaret

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, ziyaretlerini sürdürüyor.

Çakır, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zafer Balcı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mahalle ölçeğinde yerel yönetim birimi oluşturmak istediklerini ifade eden Çakır, mahalle meclisleri projesine önem verdiklerini belirtti.

Halkın yerel yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması, mahallenin birikim ve potansiyelinin örgütlenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçladıklarını aktaran Çakır, "Mahalle ölçeğinde komşuluk bilincinin geliştirilmesi, mahallenin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişme olanağının sağlanması, dayanışma ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ziyarette yürütme kurulu üyeleri Ali Şakir Kuru ve Şahin Yetiş de bulundu.