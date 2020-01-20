Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince "meyve ağaçlarında budama kursu" açıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun talep doğrultusunda kursun ikinci kez açıldığını belirtti.

Eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak sürdüğünü bildiren Özel, talepler doğrultusunda yeni kurslarda açabileceklerini ifade etti.

KTSO'dan GMG Kırklarelispor'a destek

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor karşılaşması için 250 bilet satın alarak kulübe destek olduğunu bildirdi.

Ilık, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul ederek, yarınki Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımın tur atlayacağına inandıklarını söyledi.

Kırklarelispor'un kentin adını Türkiye'ye duyurduğunu ifade eden Ilık, tüm vatandaşların Kırklarelispor'a destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Can ise desteklerinden dolayı KTSO yönetimine teşekkür etti.