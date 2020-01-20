Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, örnek çalışmalarından dolayı Müsellim köyü muhtarı Sebahat Bozkurt'u ödüllendirdi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, örnek çalışmalarından dolayı Müsellim köyü muhtarı Sebahat Bozkurt'u ödüllendirdi.

Vali Bilgin, muhtar Bozkurt'u makamında kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, örnek çalışmalarından dolayı Bozkurt'a teşekkür belgesi verdi.

Bir yılda 692 yangın meydana geldi


Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü, 1 yılda 692 yangına müdahale etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, yaptığı yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl meydana gelen 692 yangına müdahale ettiğini bildirdi.


İlçede 2019 yılında 145 çöplük, 80 konut, 62 anız, 35 iş yeri ve fabrika, 44 araç, 5 trafo, 18 samanlık, 3 orman ve koru yangını meydana geldiğini aktaran Atay, ekiplerin aynı zamanda 21 trafik kazasında araçta sıkışan kişileri kurtardığını belirtti.


Atay, açıklamasında 23 asılsız ihbarının da yapıldığını ve doğal gaz kaynaklı yangın vakasıyla karşılaşmadıklarını kaydetti.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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