Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

7 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Kaya başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan toplantıya kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantı, emniyet müdürlüğü ve meslek yüksekokulunun çalışmalarının değerlendirilmesi ile başladı.

Kaya, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Evrensekiz cami lojmanı yenilenecek

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan Koşukavak Cami lojmanı yenilenecek.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, belediye meclisince alınan kararlar hakkında halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Nalbant, belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyerek bilgiler verdi.

Cami lojmanının yenileceğini bildiren Nalbant, lojmanın Merkez Cami Derneği, belde halkı ve belediye desteği ile yapılacağını ifade etti.

Mustafa Kaya, Evrensekiz, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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