Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kursun konsey binasında düzenleneceği ve bitiminde katılımcılara sertifika verileceği belirtilen açıklamada, kayıtların devam ettiği kaydedildi.

Genç Çiftçi Projesi'ni önemsediklerini belirten Özel, genç çiftçilere her desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Özel, Beypınar köyünde yaşayan genç çiftçi Havva Çelik'i ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, çitçileri ziyaret etti.

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