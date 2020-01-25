Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Karadenizliler Derneği'nin açılış törenine katıldı.

Vali Bilgin ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya tarafından derneğin açılış kurdelesi kesildi.

Derneğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, bu tür dernekler ile birlik ve beraberliğin arttığını söyledi.

Bilgin, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

KLÜ Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edildi



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, KLÜ'nün bu tür projeler içerisinde yer almasından büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

KLÜ'nin pilot üniversiteler arasına girmesinin önemli olduğunu belirten Bilgin, üniversite olarak gıda alanında hem Kırklareli'ne hem de bölgeye hitap etmeyi hedeflediklerini kaydetti.