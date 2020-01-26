Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü cimnastikçileri, grup müsabakalarına hazırlanıyor.
Antrenör Taha Töraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-16 Şubat tarihinde Sakarya'da yapılacak müsabakalara hazırlandıklarını söyledi.
Hafta içi 3 günü Gençlik Merkezi spor salonunda çalışma yapıldığını belirten Töraydın, denge, çeviklik ve koordinasyon ağırlıklı antrenmanlar ile hazırlıkların sürdürüldüğünü aktardı.
Töraydın, müsabakalardan madalya ile dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Turkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali
Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu İdil Durgut, Turkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali'nde gülle atmada üçüncü oldu.
Sporcunun antrenörü Sevilay Keçici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18-19 Ocak'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen yarışmalarda Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü İdil Durgut'un mücadele ettiğini söyledi.
Lüleburgaz Lisesi öğrencisi Durgut'un 10.93'lük derecesiyle üçüncü olduğunu belirten Keçici, sporcunun Atmalar Türkiye ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başladığını aktardı.