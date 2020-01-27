Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi ağaç bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlandırma ve bakım çalışmaları aralıksız devam ettiğini belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ağaçları budayarak kuruyan veya zarar gören ağaçların yerine yenilerinin ekildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, sanayi sitesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Talay, yol yapım ve konteynır çalışmaları hakkında bilgi alarak, esnaflar ile sohbet etti.

Talepler doğrultusunda ekiplerin sanayi sitesinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Talay, konteynırların yenilenerek, yol yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı

Babaeski Beleidyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere bebek bezi, bebek maması ve yaşlı bakım seti toplanması için kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların malzemeleri belediye görevlilerine teslim edebileceği ifade edildi.