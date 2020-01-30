Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

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AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına atanan Mücahit Murat Şahin, yönetim kurulunu oluşturdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe başkanlığı görevine getirilmesinin ardından çalışmalara hızla başladığını belirtti.

İlk olarak yönetim kurulunda yer alacak isimleri belirlediğini aktaran Şahin, daha sonra görev dağılımlarının yapılacağını kaydetti.

Şahin, AK Parti'yi ilçede daha da yükseklere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Lüleburgaz'da

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Lüleburgaz'a geldi.

İstanbul Caddesi'ndeki tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı saat, künye, bileklik, mont ile tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfına bağışlanacağı belirtildi.

- Lüleburgaz'da BUL-GÖÇ kuruldu

Lüleburgaz ilçesinde Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BUL-GÖÇ) kuruldu.

Kurucu üye Yüksel Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin Lüleburgaz'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçede yaşayan Bulgaristan göçmenlerini dernek çatısı altında bir araya getireceklerini ifade eden Mert, göçmenlerinin hak ve hukuklarını korumak, birlik ve dayanışmayı sağlamak, sosyal ve kültürel hayatlarına katkılar sağlamak üzere derneği kurduklarını belirtti.

Mert, ilçedeki Bulgaristan göçmenlerini derneğe üye olmaya davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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