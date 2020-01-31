Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinin katkılarıyla Musiki Topluluğu tarafından verilecek konserde koronun şefliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'ndeki konserde TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses sahne alacak.

Konser, 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Lüleburgaz'da e-dönüşüm eğitimi verilecek

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırklareli Serbest Mali Müşavirler Odası işbirliğinde düzenlenecek eğitimde, esnafa elektronik defter ve belgeler mevzuatı, başvuru süreci, gerekli teknolojiler, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter hakkında bilgiler verilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm esnaf ve iş adamlarının teknolojiye ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin iş hayatını kolaylaştırdığını ifade eden Cebelli, iş ve işlemlerin elektronik ortamda daha hızlı yürütüldüğünü belirtti.

Cebelli, 5 Şubat Çarşamba günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenecek eğitime tüm oda üyelerini davet etti.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:37:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]