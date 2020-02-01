Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim kursu sona erdiKonseyden yapılan açıklamada, Kültür Sanat ve Eğitim çalışma gruplarınca yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik ücretsiz resim kursunun sona erdiği belirtildi.

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Kırklareli Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim kursu sona erdi

Konseyden yapılan açıklamada, Kültür Sanat ve Eğitim çalışma gruplarınca yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik ücretsiz resim kursunun sona erdiği belirtildi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara belgelerinin Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır tarafından verildiği bildirilen açıklamada, çocuklar tarafından yapılan çalışmaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergileneceği kaydedildi.

Hikaye anlatım etkinliği düzenlenecek

Kırklareli Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, hikaye anlatım etkinliğinin 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinlikte tarihçi, hikaye yazarı ve korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık tarafından hikayeler anlatılacağı bildirildi.

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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