Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Her zaman sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalıştıklarını anlatan Şengörür, toplum ile iç içe olmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Talay ise üniversitenin Kırklareli için önemli bir değer olduğunu belirterek, Kırklareli Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlattı.

Tarım ve Orman Müdürü Özel, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Özel, kentteki hayvan işletmelerini ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Ziyaretlerde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Karadağ da bulundu.