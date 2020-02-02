Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı, oyuncak kampanyası başlattı.

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AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı, oyuncak kampanyası başlattı.

Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 'Bir Oyuncak Çok Tebessüm' sloganıyla oyuncak kampanyası başlattıklarını söyledi.

Oyuncakların parti binasında oluşturulan toplama alanına teslim edilmesini isteyen Kayalı, kız çocuklar için bebek, erkek çocuklar için araba toplanacağını ifade etti.

Kayalı, kampanyanın 8 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

-BAL-GÖÇ'ten ziyaret

Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenleri (BAL- GÖÇ) Derneği üyeleri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Yardımcısı Erol Özgür'ü ziyaret etti.

Dernek Başkanı Veli Öner, ziyarette dernek vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler verdi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının ilçede bir caddeye verilmesini isteyen Öner, Bulgaristan'dan zorunlu göçün simgesi olan Türkan bebeğin de bir heykelinin yapılmasını talep etti.

Öner, ziyaretin ardından yaptığı konuşmasında, "Ziyaretler camiamız adına çok önemli. Balkan göçmenleri için sembol isimlerden Naim Süleymanoğlu'nun adının Lüleburgaz'da bir caddeye verilmesini ve Bulgaristan'daki zorunlu göçe karşı mücadelede annesinin kucağında vurularak yitirdiğimiz Türkan bebeğin bir heykelinin dikilmesini talep ettik. Lüleburgaz Belediyesi ile Başkan Murat Gerenli'nin düşüncelerimize verdiği önemden ve olumlu yaklaşımdan dolayı çok sevinçliyiz." diye konuştu.

-Süt sığırcılığı kursu sona erdi

Lüleburgaz'da süt sığırcılığı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Halk Eğitimi Merkezi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde Tatarköy köyünde açılan süt sığırcılığı kursu sona erdi.

Köyde bir kahvehanede gerçekleştirilen törenle, Kaymakam Mustafa Kaya, kursiyerlere sertifikalarını teslim etti.

80 saat süren eğitimde 112 kursiyer, sertifika sahibi oldu.

Törene, Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan ve Tatarköy Muhtarı Ahmet Engin Uzun da katıldı.

Lüleburgaz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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