Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

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Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Çakır, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi alarak yapılabilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özefsun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projelere açık olduklarını ifade etti.

KLÜ'de dört yeni program açıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde dört bölüm açıldığını bildirdi.

Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Doktora, Matematik Tezli Yüksek Lisans, Mimarlık Doktora ile Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programlarının açıldığını söyledi.

KLÜ'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini anlatan Şengörür, yeni programların üniversitelerine ve öğrencilere hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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