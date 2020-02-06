Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e ziyaretler sürüyor.

Şengörür, makamında Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş, Kofçaz Emniyet Amiri Habip Esendemir, AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, iş insanı Ayhan Yakar'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversite olarak toplumla iç içe projeler üretmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Canlı Hayvan Borsası'nda satışlar yapıldı



Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.



Dana, kilogramı 19 lira 3 kuruştan alıcı buldu.



Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, hayvan satışlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Borsada hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri buluşturduklarını ifade eden Altıntel, alış ve satışlarda besicinin de alıcının da haklarının korunduğunu belirtti.