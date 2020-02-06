Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

7 saat önce

Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesindeki okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

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Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesindeki okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, beldedeki tüm okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

İnsan ve hayvanlarda hastalıklara neden olduğu bilinen virüslere karşı ilaçlama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ortak kullanım alanları ve oyun alanlarında bulaşıcı hastalık risklerine karşı önlem alındığı belirtildi.

Öğrenciler Romanya'dan döndü

Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "İstihdam ve Kariyer Olanaklarını Artıran Avrupa Metodolojisi Projesi" ile stajlarını yurt dışında yaptı.

Proje ile Romanya'ya giden 5 öğrenci, 2 haftalık staj programına dahil oldu.

Okul Müdürü Serhan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yurt dışı staj programlarını tamamladığını ifade eden Kara, proje kapsamında diğer öğrencilerin de çeşitli tarihlerde Avrupa ülkelerinde stajlarını gerçekleştireceğini ifade etti.

Emlak danışmanlığı kursu açıldı

Lüleburgaz'da emlak danışmanlığı kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu dönemin ilk emlak danışmanlığı kursu olduğunu ifade eden Arslan, emlakçılık ile ilgilenen vatandaşların kayıtlarını hafta sonuna kadar yaptırabileceklerini kaydetti.

Arslan, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini belirtti.

Liseler arası futsal turnuvası

Lüleburgaz'da liseler arası futsal turnuvası başladı.

Turnuvada, Genç Değişim Lisesi ile Kepirtepe Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen karşılaşma, Genç Değişim Lisesi'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Son 8'e kalan Genç Değişim Lisesi futsal takımı bir sonraki maçını 10 Şubat Pazartesi günü Doğa Koleji ile yapacak.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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