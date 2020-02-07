Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

15 dakika önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü geçen yıl 14 bin 318 çiftçiye eğitim verdi.

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü geçen yıl 14 bin 318 çiftçiye eğitim verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "ulaşılmayan çiftçi kalmayacak" sloganı ile çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.

Tarım, gıda, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere, kurs, toplantı, tarla günleri, demonstrasyon gibi etkinlikler ile 180 köyde eğitim verildi.

2020 yılında daha fazla eğitim ve faaliyetler düzenlenerek daha fazla çiftçiye ulaşılması hedefleniyor.

"Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Eğitimi Projesi"

Kırklareli Müftülüğünce "Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Eğitimi Projesi" hazırlandı.

Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanan proje kapsamında sözleşme imzalandı.

Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen törenle sözleşmeyi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Müftü Hüseyin Demirtaş imzaladı.

Proje ile 35 personele eğitim ve uygulama desteği verileceğini aktaran Demirtaş, "İnanç krizleri yaşayan, bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucuya müptela olan, manevi boşluk yaşayan, aileleri ile problemli olan, sosyal uyum problemi yaşayan vatandaşlara yapılacak rehberlik ile ilgili teorik ve pratik uygulamaları içeren eğitim çalışması yapılacak. Kırklareli Üniversitesinde akademik çalışma yapan hocalarımızdan ve sahasında uzman olan insanlarından destekler alınacak." diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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