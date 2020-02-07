Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerine e-dönüşüm eğitimi verildi.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerine e-dönüşüm eğitimi verildi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenen eğitimde İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı katılımcılara e- Uygulamalar, e-Arşiv, e- İrsaliye, e- Fatura hakkında bilgi verdi.

Eğitim soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

KTSO'ya ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, MHP Kofçaz İlçe Başkanı Fatih Eser'i makamında kabul etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eser'e çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Eser ise ilçelerinin gelişimi ve kalkınması için KTSO ile ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Eser, Ilık'a Kofçaz Serhad Spor'un atkı ve beresini hediye etti.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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