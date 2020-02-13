Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, sağlık personeline yönelik yenidoğan bakım eğitimi düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından gerçekleştirilen eğitime, kamu ve özel hastaneler ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında çalışan hekim dışı sağlık personeli katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, yeni doğan ölümlerinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Yeni doğan ölümlerinin azalması ve yaşanmaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Uğur, her geçen yıl bilinçli anne ve sağlık personelleri sayesinde ölümlerde azalma olduğunu dile getirdi.

Sağlık personellerinin bilgilerini tazelemek, yeni bilgileri aktarmak amacıyla çeşitli dönemlerde eğitimler verdiklerini ifade eden Uğur, eğitimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Dere, Yılmaz ve Kocasinan mahallelerine 14 Şubat Cuma günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.