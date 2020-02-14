Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'ı ziyaret etti.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'ı ziyaret etti.

Kurul üyeleri Cengiz Şen, Nazan Çölgeçen, Messerret Altıntel, Halil Muacir, Feyza Noiç, Hüseyin Kahraman, Başhekim Atam'ı makamında ziyaret etti.

Atam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurul üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını kaydetti.

Şen ise Atam'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra kurul üyeleri sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

-Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyünün Hürriyet ve Merkez, Kırıkköy köyünün Hürriyet ve Cumhuriyet, Ahmetbey beldesinin Dere, Karşıyaka ve Gündoğdu mahalleleri ile kent merkezinin Dere Mahallesi'ne 16 Şubat Cumartesi günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, kent merkezindeki Dere Mahallesi'nde 15.00-15.30, diğer belde ve köylerdeki mahallelerde ise 01.00 ile 09.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]