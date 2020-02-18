Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Bademlik Mahallesi'ndeki merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aşı deposunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Bilgin, merkezin en modern şekilde yapıldığını kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Vali Bilgin, makamında AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Kuşoğlu, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Çetin, Vize Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Harun Kıyar'ı ve okul aile birliği üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]