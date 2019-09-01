Kırklareli'den süt ve süt ürünleri ihracatı

Kırklareli'den yılın 6 ayında 2 milyon liralık süt ve süt ürünü ihraç edildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Kırklareli'de üretilen süt ve süt ürünleri, yurt içi başta olmak üzere yurt dışında da ilgi görüyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına süt ve süt ihracat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yılın ilk 6 ayında 2 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracat edildiğini aktaran Bilgin, yıl sonuna kadar bu rakamı 2'ye katlamayı hedeflediklerini aktardı.

Yurt dışına 19 bin ton 784 kilogram süt ve süt ürünü gönderildiğini belirten Bilgin, "İlimizden en çok ihracat Katar, Kuveyt, Irak, ABD, Lübnan, Mısır, Japonya, İsrail, Azerbaycan gibi ülkelere gerçekleşiyor. İhracat rakamlarımızı ve ülke sayımızı arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kırklareli'nin temiz havasında, Istranca Ormanları'nın zengin yeşilliğinde beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen lezzetli ürünler gerçekten ciddi anlamda talep görüyor." diye konuştu.

Bilgin, kentte AB standartlarında süt üretildiğini ve bu nedenle de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.