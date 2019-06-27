Son Dakika Haberleri: Kırklareli Devlet Hastanesi'ne "anne dostu hastane" unvanı
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Kırklareli Devlet Hastanesi'ne "anne dostu hastane" unvanı

21 dakika önce

Kırklareli Devlet Hastanesi "Anne dostu hastane" unvanı kazandı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'ne
Kırklareli Devlet Hastanesi "Anne dostu hastane" unvanı kazandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen ekipler tarafından hastanede denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerin sonucunda hastaneye "anne dostu hastane" unvanı verildiği belirtildi.
Güvenli ve kaliteli gebelik hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Anne Dostu Hastane unvanı alan Kırklareli Devlet Hastanemiz'de, Anne Dostu Hastane Programı ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarının sağlanması, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulması, normal doğumun özendirilmesi, müdahale oranlarının azaltılması ve yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat ev ortamında hissedebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:24 Kaynak: AA
Kırklareli, Anne, Güncel
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