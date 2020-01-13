Kırklareli Devlet Hastanesinde menopoz okulu açıldı - Son Dakika
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Kırklareli Devlet Hastanesinde menopoz okulu açıldı

6 saat önce

Kırklareli Devlet Hastanesinde menopoz okulu açıldı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde menopoz okulu açıldı, System.String[]

Kırklareli Devlet Hastanesinde menopoz okulu açıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı konuşmada, menopoz okulunun açılmasını önemsediklerini söyledi.

Menopoz dönemindeki kadınlara danışmanlık yapılması gerektiğini anlatan Cerit, "Kadınların döneme ilişkin yaşadıkları sorunların ve bu sorunlara yönelik girişimlerin eğitim programları ile desteklenmesi, yaşlılık döneminin getirdiği birçok hastalığın önlenmesi ve kadınların yaşam kalitesini yükseltmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kırklareli Devlet Hastanemizde açılan menopoz okulu sayesinde ilimizde bulunan 40-60 yaş arası kadınlar oluşturulan profesyonel eğitim programlarına dahil edilecek." dedi.

Cerit, tüm kadınları okula davet etti.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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