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Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

17.02.2022 16:06
Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi, törenle hizmete girdi.

Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi, törenle hizmete girdi.

Valilik ve İl Müftülüğünce yaptırılan merkezin açılış törenine, Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Müftü Aydın Yığman ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, bu tür yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Diyanet Gençlik Merkezi'nin çok fonksiyonlu olarak vatandaşlara hizmet etmek amacıyla kurulan örnek bir merkez olduğunu ifade eden Bilgin, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan oluşturulduğunu belirtti.

Kent genelinde bu tür merkezlerin sayılarını arttıracaklarını anlatan Bilgin, başta dezavantajlı vatandaşların bu merkezlerden yararlanmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Diyanet Gençlik Merkezi'nin sosyo-psikolojik olarak toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda gerçek bir danışmanlık merkezi hüviyeti kazanacağını bildiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hem eğitim, hem sosyal, hem gündelik yaşamlarını sürdürebilecekleri sosyal mekanlara ihtiyaçları var. Türkiye'nin genç nüfusunu maddi ve manevi değerleriyle, geçmişinden kopmadan örf adetlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı toplumun değerleriyle uyumlu bir şekilde yetişmesi için devlet olarak üzerimize düşeni en üst düzeyde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Diyanet Gençlik Merkezimiz bu alanda önemli bir açığı kapatacak. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışın ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler merkezi gezdi.

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Bülent Şengörür, Osman Bilgin, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika


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