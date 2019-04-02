Kırklareli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Camilerimiz Eğitim Merkezleri Haline Getirmeye Çalışıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerde takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli. Camilerimizde namazlardan önce, sonra imamlarımız ilmihal dersi, tefsir dersi, hadis dersi veriyorlar. Bütün insanlarımızı o mahallenin, o caminin etrafında oturan kardeşlerimizi camilerimizde derslere bekliyoruz. Adı cami dersleri dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşi Seher Erbaş ile Kırlareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Lüleburgaz İlçe Müftülük binasının açışına katıldı. Binanın açılışını Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile birlikte gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet işlerinin önemine değinerek, aidiyet bilincinin gelişimi için müftülüklerin çok önemli olduğunu kaydetti. Kurtuluş Savaşı'nda sarıklı mücahitler denilen müftülerin komutanlarla omuz omuza mücadele ettiklerini ifade eden Erbaş, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtulması noktasında her karış toprağında müftülerimizin gayretini görüyoruz dedi.



Peygamberin hadislerinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Erbaş, Çocuklarımızın eğitimi gerçekten çok önemli. Ülkemizde 25 milyon öğrencimiz var. Şöyle bir araştırdım, dünyada nüfusu 25 milyonun altında olan 143 ülke var. Bu ne büyük bir zenginliktir. Milletimiz için ülkemiz için ne büyük bir zenginliktir. Yüz binlerle ifade edilen ülkeler var, dünyada. Ama bizim 25 milyon gencimiz var. Bunlar bize emanet. Bu yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak diyoruz ki 7'den 70'e değil, 7'den öncede, 70'ten sonrada talebelerimiz var Kuran kurslarımızda. Kapımız herkese açık. Bütün vatandaşlarımıza açık. Sloganımız şu, haftanın her günü her yaş grubuna temel dini bilgiler verme noktasında programlarımız var. 1 milyona yakın kadınımız Kur'an kurslarımızda Kur'an öğreniyorlar. İnancımızı, ibadetleri, Peygamberimizi öğreniyorlar diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bütün vatandaşları camilere davet ederek, şöyle konuştu



Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerde takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli. Camilerimizde namazlardan önce, sonra imamlarımız ilmihal dersi, tefsir dersi, hadis dersi veriyorlar. Bütün insanlarımızı o mahallenin, o caminin etrafında oturan kardeşlerimizi camilerimizde derslere bekliyoruz. Adı cami dersleri. Peygamber efendimizin bu noktada varisiyiz. Peygamber efendimiz suffe denilen bir okul yapmıştı. İlk yaptığı işlerden birisiydi. O okulda, o mektepte asabı önce yetiştirdi. Yani sadece 'insanlar gelsin, mescitte namaz kılsın ve gitsinler' demedi Peygamber efendimiz. Mescidi Nebevi'nin içindeki okulda binlerce insanı yetiştirdi ve onun yetiştirdiği insanlar diğer insanları yetiştirdi. Medeniyetimiz böyle gelişti. Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, okuma medeniyetidir. O yüzden insanımıza ne kadar çok okuma alışkanlığı verirsek biz millet olarak o kadar çok gelişiriz. Hangi konuda bilgi sahibi olması gerekiyor milletimiz, sadece dini konularda mı Hayır. Bütün konular esasında Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için öğrenilir. Eğer böyle öğrenilirse bir fizik kitabını, Kur'an-ı Kerim'deki fizik ile ilgili ayetleri daha iyi anlamak için okursa bir Müslüman ibadet yapmış olur. Astronomi kitabını, coğrafya ile ilgili bir konuyu Kur'an'daki kıssaları daha iyi anlamak için eğer okursa nafile ibadet yapmış olur. O yüzden biz küçük yaştan itibaren çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız.



Erbaş, eğitim bilimcilerinin yaptığı araştırmalarda insanoğlunun karakterinin yüzde 63'ünün 7 yaşından önce oluşmaya başladığını belirterek, bu yüzden çocuklara 7 yaşından önce iyi bir şahsiyet ve iyi bir karakter kazandırılması gerektiğini söyledi. Erbaş,



Çocukların, milli,manevi, vatan, millet ve ezan duyguları ile yetiştirilmesi gerekiyor. Bu duygulardan, uzak millet düşmanı vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı olması için gayret edenlere de engel olmamız lazım. Bu değerlerimiz bizim için çok önemli. Değerlerimiz varsa biz varız, yoksa biz yokuz. Bunu açıkça ifade etmek zorundayız. Bayrağımız için şehitlerimiz can vermiş, kan vermiş, kanını dökmüş. Onların kanlarının rengi ile oluşmuş bayrağımız. Bu bizim en büyük değerimiz. Ezansız bayrak olur mu Bayraksız ezan olur mu Bütün bu değerlerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize vermek zorundayız diye konuştu.

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