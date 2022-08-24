Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı

24.08.2022 09:34
Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 500 keklik doğaya salındı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 500 keklik doğaya salındı.

Kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köyleri arasında gerçekleştirilen keklik salım törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay da katıldı.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmak amacıyla kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi.

Kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğunu ifade eden Ekici, sayılarının arttırılması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Ardından keklikler doğaya salındı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Birol Ekici, Kırklareli, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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