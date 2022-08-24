Kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğunu ifade eden Ekici, sayılarının arttırılması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köyleri arasında gerçekleştirilen keklik salım törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici , Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay da katıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Birol Ekici, Kırklareli, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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