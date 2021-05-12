(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok - Son Dakika

"Yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile sürdürüyor.

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

Tam kapanmada kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu