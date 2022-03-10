KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

10.03.2022 09:07

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin olay yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada yük treninin hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu 27 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Olayda vefatın bulunmamasının teselli olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileyen Vali Bilgin, "Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşerilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

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Levent Elmacıoğlu, Kırklareli, Alpullu, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - (DRONE) Yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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