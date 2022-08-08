Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yangına yakın alanda bulunan araçlar kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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