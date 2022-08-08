Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü

08.08.2022 16:56
Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafından henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafından henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesinde bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yangına yakın alanda bulunan araçlar kaldırıldı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kapalı cezaevine sıçramadan kontrol altına alınırken, 4 hektar alan zarar gördü.

Yangında Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan görevlilerin, hükümlülerin dumandan etkilenmemesi amacıyla önlem alındı ve cezaevine ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yakınlarını ziyarete gelenler ise ekiplerce güvenli alanlara götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anız yangını kapalı cezaevine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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