Son aşıyla birlikte 4 doz aşı yaptırdığını ifade eden Toku, "Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Ancak böyle atlatabiliriz, başka türlü olmaz. Dikkatli olacağız, maskemizi takacağız, aşımızı olacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden ( MHRS ) randevu alan vatandaşlar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine giderek aşılarını oluyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.