Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor - Son Dakika
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Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor

29.07.2022 11:37
Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu hareketliliği sürüyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu hareketliliği sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alan vatandaşlar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine giderek aşılarını oluyor.

Hatırlatma dozu için gelen vatandaşlar, aşı merkezleri önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kırklareli'nde hatırlatma dozunu yaptıran Sibel Toku, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı aşı olduğunu söyledi.

Son aşıyla birlikte 4 doz aşı yaptırdığını ifade eden Toku, "Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Ancak böyle atlatabiliriz, başka türlü olmaz. Dikkatli olacağız, maskemizi takacağız, aşımızı olacağız." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da randevusunu alan vatandaşlar aşı merkezlerinde hatırlatma dozlarını yaptırıyor.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor - Son Dakika
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