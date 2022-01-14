Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Derdiyok, göreve başladı - Son Dakika

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, görevine başladı.

Derdiyok, yaptığı açıklamada, Kırklareli'ne atanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesini daha da geliştirmek, büyütmek ve hizmet kalitesini arttırmak için çalışacaklarını ifade eden Derdiyok, vatandaşların sağlık alanında tüm imkanlara ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Hastaneyi marka haline getirme hayaliyle yola çıktıklarını anlatan Derdiyok, "Trakya Üniversitesi acil tıp uzmanlığından mezun oldum. Daha sonra uzmanlık sonrası Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevimden, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandım. Hastanemiz afiliye sürecini yeni başlatan, süreçte planları olan bir hastane. Bu süreçte Kırklareli Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürüyoruz. " diye konuştu.