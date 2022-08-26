Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 71 yaşındaki Naci Baykul, törenle taburcu edildi.

Hastane başhekimliğinde düzenlenen törene, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ömer Işık, taburcu olan Naci Baykul ile ailesi katıldı.

Şengörür, konuşmasında, ameliyatı gerçekleştiren Ömer Işık ile ekibine teşekkür etti.

Işık ve ekibini Kırklareli'ne kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Şengörür, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de ilkleri yaşamaya başladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ömer Işık da kentte ilk kez yapılan açık kalp ameliyatını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu duyduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Cerit de hastanın yaşadığı rahatsızlığın başarılı bir ameliyat süreciyle ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Başhekim Derdiyok, artık açık kalp ameliyatı yapabilen hastanelerden olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Baykul, hastaneden taburcu edilerek yaşadığı Kofçaz ilçesine götürüldü.