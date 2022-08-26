Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi

26.08.2022 09:56
Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 71 yaşındaki Naci Baykul, törenle taburcu edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 71 yaşındaki Naci Baykul, törenle taburcu edildi.

Hastane başhekimliğinde düzenlenen törene, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ömer Işık, taburcu olan Naci Baykul ile ailesi katıldı.

Şengörür, konuşmasında, ameliyatı gerçekleştiren Ömer Işık ile ekibine teşekkür etti.

Işık ve ekibini Kırklareli'ne kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Şengörür, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de ilkleri yaşamaya başladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ömer Işık da kentte ilk kez yapılan açık kalp ameliyatını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu duyduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Cerit de hastanın yaşadığı rahatsızlığın başarılı bir ameliyat süreciyle ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Başhekim Derdiyok, artık açık kalp ameliyatı yapabilen hastanelerden olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Baykul, hastaneden taburcu edilerek yaşadığı Kofçaz ilçesine götürüldü.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı Parolalarımız çalındı mı? LastPass hacklendi Parolalarımız çalındı mı? LastPass hacklendi Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif
Kaynak: AA

Kırklareli, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde açık kalp ameliyatı olan hasta taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement