Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

03.09.2022 01:03
Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastanenin 3. katında bulunan kemoterapi servisinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak sağlık çalışanı müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Daha sonra sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları hastaneden tahliye edildi. Senaryo gereği yaralanan 2 sağlık çalışanı dışarı çıkarıldı. Yaralılara 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. AFAD ekipleri, muhtemel karbondioksit kaçağına karşı ölçüm yaptı.

Muhtemel yangınlara karşı tatbikat yaptıklarını söyleyen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, "Tatbikat öncesi birçok hazırlık yapılmıştı. Tatbikat bilgilendirmesi halkımıza yapılmamıştı. Sahada sadece personelimiz ile değil halkımız ile beraber yangın tatbikatı yaptık. Tatbikatta emeği geçen herekse teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaşlardan Özlem Gökay, bebeği için hastaneye geldiğini gerçek sandığını belirterek, "Bebeğimizi kontrole getirdik. Çok şaşırdık. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildi bizi dışarı çıkardılar. İlk başta çok korktuk şimdi iyiyiz" şeklinde konuştu.

Gerçeği aratmayan bit tatbikat olduğunu söyleyen hasta yakını Feyzullah Leven Hacı çok hızlı müdahale edildiğini söyledi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Çinli Akıllı Telefon Markası İkinci Çeyrekte Afrika Pazarını Domine Etti Çinli Akıllı Telefon Markası İkinci Çeyrekte Afrika Pazarını Domine Etti 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'na geldi 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'na geldi
Kaynak: İHA

Kırklareli, Araştırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement