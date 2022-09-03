Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastanenin 3. katında bulunan kemoterapi servisinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak sağlık çalışanı müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Daha sonra sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları hastaneden tahliye edildi. Senaryo gereği yaralanan 2 sağlık çalışanı dışarı çıkarıldı. Yaralılara 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. AFAD ekipleri, muhtemel karbondioksit kaçağına karşı ölçüm yaptı.

Muhtemel yangınlara karşı tatbikat yaptıklarını söyleyen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, "Tatbikat öncesi birçok hazırlık yapılmıştı. Tatbikat bilgilendirmesi halkımıza yapılmamıştı. Sahada sadece personelimiz ile değil halkımız ile beraber yangın tatbikatı yaptık. Tatbikatta emeği geçen herekse teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaşlardan Özlem Gökay, bebeği için hastaneye geldiğini gerçek sandığını belirterek, "Bebeğimizi kontrole getirdik. Çok şaşırdık. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildi bizi dışarı çıkardılar. İlk başta çok korktuk şimdi iyiyiz" şeklinde konuştu.

Gerçeği aratmayan bit tatbikat olduğunu söyleyen hasta yakını Feyzullah Leven Hacı çok hızlı müdahale edildiğini söyledi. - KIRKLARELİ