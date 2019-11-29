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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü "kış lastiği" uyarısı yaptı

6 saat önce

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık -1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimleri yapılarak, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimleri yapılarak, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemler alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ticari araçlarda zorunlu hale getirilen kış lastiği kullanmayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi uyarınca 625 lira para cezası kesileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımada kullanılan araçlarda Kırklareli Valiliği oluru ile 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Bu kapsamda yapılacan denetimlerde lastik yanaklarında M+S ibaresine, ibarenin okunmadığı durumlarda ise lastik sırt deseni uygunluğu ve tırnak derinliği kontrol edilecek.

Ayrıca belirtilen nitelikteki araçların şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kış Lastiği Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi uyarınca 625 lira idari para cezası uygulanacak. Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilecek."

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 1 Nisan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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