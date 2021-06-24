KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere, yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra daha donanımlı bir hastaneye sevkinin gerektiğini söyledi.

Yaralı Hüseyin Karabulut, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

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